Ещё одна смерть от коронавируса подтверждена в Псковской области

В Псковской области подтверждена ещё одна смерть от коронавируса. Всего умерли 58 заражённых. Такие данные приводит официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе.

10 августа были подтверждены ещё 19 случаев заражения в пяти муниципалитетах. Так на 11 заболевших больше стало в Пскове (всего 1251 случай), на 4 — в Псковском районе (всего 338), на 2 — в Красногородском (всего 38). По одному новому заражённому выявлены в Великих Луках (всего 789) и Палкинском районе (всего 50).

Всего в регионе коронавирус с начала пандемии был выявлен у 4 тыс. 1 человека, из них 2 тыс. 850 уже победили болезнь.

В Псковской области уже провели 70 тыс. 1 исследование на коронавирус.