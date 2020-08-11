Поликлинику, школу и детсад построят в новом микрорайоне Пскова

В новом жилом квартале «Балтийская жемчужина» на дальнем Завеличье в Пскове построят поликлинику, школу и детский сад. Об этом сообщил руководитель государственной компании «Псковжилстрой» Владислав Абрамов в эфире ПАИ-live 11 августа.

В этом микрорайоне возведут 12 пятиэтажных домов. Школа, которую там планируется построить, будет рассчитана на 600 мест.

Благоустройством квартала займутся ландшафтные дизайнеры, они определят, какие растения стоит высадить во дворах, какие малые архитектурные формы установить. «Мы думаем не только как повысить капитализацию нашего предприятия, но и стараемся сделать так, чтобы люди не уезжали из Псковской области», - подчеркнул Владислав Абрамов.

Он заверил, что от реализации всех позиций проекта Псковжилстрой не откажется. «Когда компании меняют планы – это жадность инвесторов и застройщиков. У нас это качество отсутствует по той причине, что мы государственный застройщик. Даже если бы у нас появилась жажда наживы, у нас есть контролирующие организации. Поэтому у нас гарантия 100%», - заявил гость эфира.

Он убеждён, что люди должны жить с комфортом, с удовольствием приезжать в свой жилой комплекс, с удовольствием жить в своей квартире.