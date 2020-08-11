Первые шоу-румы откроет в новостройке компания «Псковжилстрой»

Первые в Пскове шоу-румы квартир с отделкой откроет государственная компания «Псковжилстрой» в новостройке на Завеличенской, 28. Об этом сообщил директор компании Владислав Абрамов в эфире проекта ПАИ-live 11 августа.

Он рассказал, что 60% квартир в этом доме уже проданы, свободной осталась только одна секция, в которой квартиры будут продаваться уже с отделкой.

«Мы там делаем шоу-румы, приводим людей и показываем им, какая у них будет квартира. После у нас будет старт продаж по этой секции. На этаже всего 4 квартиры (4 из 7)», - пояснил руководитель Псковжилстроя.

С настоящее время идёт активная фаза строительства дома, работы ведут псковские подрядчики. «Сейчас заливают порядка 600 кубометров в месяц, планируется довести этот показатель до 1 тысячи», - отметил Владислав Абрамов. По его словам, дом будет сдан в мае следующего года.