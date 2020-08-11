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Происшествия / ЧП

37 нарушений выявили на дорогах Новосокольнического и Локнянского районов за два дня

11 августа 2020 года, 10:05

37 нарушений выявили полицейские на дорогах Новосокольнического и Локнянского за два дня рейдовых мероприятий. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

37 нарушений выявили на дорогах Новосокольнического и Локнянского районов за два дня

Фото пресс-службы УМВД России по Псковской области

В результате проверок сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Новосокольнический» привлекли к ответственности 2 человек, которые сели за руль, не имея водительских удостоверений.

Также был выявлен один нетрезвый водитель. Его задержали 7 августа в деревне Монино Новосокольнического района. 65-летний мужчина управлял автомобилем Honda HR-V. В ходе разбирательства у него были выявлены признаки алкогольного опьянения: запах алкоголя изо рта, нарушение речи, резкое изменение кожных покровов лица, поведение, не соответствующее обстановке. В отношении мужчины составили административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения).

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