К чистовой отделке приступили строители в новом псковском детсаду

Чистовая отделка внутренних помещений началась в новом детском саду в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом сообщил заместитель главы Пскова Александр Коновалов на своей странице в Instagram.

Детский сад рассчитан на 140 мест. Александр Коновалов напомнил, что объект должен быть сдан в декабре этого года.

Строительство дошкольного учреждения началось в феврале. Он расположен между Псковской инженерно-лингвистическая гимназия и ТРЦ Fjord Plaza. Проект предусматривает также благоустройство прилегающей территории и установку площадок для прогулок детей.