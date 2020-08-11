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Недвижимость / Строительство

К чистовой отделке приступили строители в новом псковском детсаду

11 августа 2020 года, 09:15

Чистовая отделка внутренних помещений началась в новом детском саду в деревне Борисовичи Псковского района. Об этом сообщил заместитель главы Пскова Александр Коновалов на своей странице в Instagram.

К чистовой отделке приступили строители в новом псковском детсаду

Детский сад рассчитан на 140 мест. Александр Коновалов напомнил, что объект должен быть сдан в декабре этого года.

Строительство дошкольного учреждения началось в феврале. Он расположен между Псковской инженерно-лингвистическая гимназия и ТРЦ Fjord Plaza. Проект предусматривает также благоустройство прилегающей территории и установку площадок для прогулок детей.

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