10 монахов Крыпецкого монастыря заразились коронавирусом

В Иоанно-Богословском Савво-Крыпецком монастыре среди монашествующих выявлено 10 инфицированных коронавирусом, часть из них госпитализирована. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Псковской епархии, по благословению митрополита Псковского и Порховского Тихона в Савво-Крыпецком монастыре введён строгий карантин, прием паломников полностью прекращён до особого распоряжения.

Ранее сообщалось, что в паломническом центре Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря у одной из сотрудниц также выявлен коронавирус. Все общавшиеся с больной направлены на карантин. В монастырь была приглашена комиссия Роспотребнадзора, согласно предписаниям которой в Паломническом центре проведена дезинфекция и другие санитарные мероприятия.

Псковская епархия призывает паломников, планирующих поездки в Псково-Печерскую обитель, учитывать данную информацию. Богослужения в монастырях Псковской епархии проводятся только на прихрамовой территории. Паломникам необходимо строго соблюдать предписания санитарных служб.

«Дорогие братья и сёстры, просим вас с ответственностью и заботой относиться к здоровью ваших ближних и членов вашей семьи. Не будьте легкомысленны. Не подвергайте их здоровье и саму жизнь опасности. Помните слова святого апостола Павла: «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного», - отметили в пресс-службе Псковской епархии.