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Общество

Еще 90 базовых станций надо, чтобы покрыть всю территорию Псковской области сотовой связью

10 августа 2020 года, 20:40

Чтобы полностью покрыть территорию Псковской области сотовой связью необходимо установить порядка 90 базовых станций, заявил руководитель Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев. По его словам, к 2024 году доступом к сети интернет будет обеспечено 87% населения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Работы по проведению качественной сотовой связи и интернета в малонаселенные пункты региона начались в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Так, в деревнях Ильинское и Влесно Красногородского района установлено и запущено современное оборудование для 3G-связи. Таким образом, современными средствами общения и получения информации будет охвачено до 500 человек. Далее вышки по нацпроекту будут установлены в Дновском и Пушкиногорском районах.

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» направлен на создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств.

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