Еще 90 базовых станций надо, чтобы покрыть всю территорию Псковской области сотовой связью

Чтобы полностью покрыть территорию Псковской области сотовой связью необходимо установить порядка 90 базовых станций, заявил руководитель Управления цифрового развития и связи администрации Псковской области Денис Матвеев. По его словам, к 2024 году доступом к сети интернет будет обеспечено 87% населения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

Работы по проведению качественной сотовой связи и интернета в малонаселенные пункты региона начались в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации». Так, в деревнях Ильинское и Влесно Красногородского района установлено и запущено современное оборудование для 3G-связи. Таким образом, современными средствами общения и получения информации будет охвачено до 500 человек. Далее вышки по нацпроекту будут установлены в Дновском и Пушкиногорском районах.

Национальный проект «Цифровая экономика Российской Федерации» направлен на создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных, доступной для всех организаций и домохозяйств.