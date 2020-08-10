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Транспорт / Инфраструктура

Три улицы отремонтировали в Острове по нацпроекту

10 августа 2020 года, 20:24

В городе Острове состоялась приемка трех улиц, отремонтированных на средства национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, речь идет об улицах Пригородная, Балтийская и Рымара.

Три улицы отремонтировали в Острове по нацпроекту

Фото пресс-службы администрации Псковской области
Работы выполнило ООО «ДорСтройСервис». Их стоимость составила около 24 млн рублей.

На улице Пригородной было восстановлено двухслойное асфальтобетонное покрытие площадью более 5,5 тысяч квадратных метров. Кроме того, были выполнены съезды площадью более 700 квадратных метров, заасфальтированы тротуары, заменен бортовой камень, укреплены обочины, отремонтированы колодцы, нанесена дорожная разметка со светоотражающими материалами.

Три улицы отремонтировали в Острове по нацпроекту

Фото пресс-службы администрации Псковской области
На улице Балтийской площадь восстановленного асфальтобетонного покрытия составила более 4 тысяч квадратных метров. Также заасфальтированы примыкания к дороге, выполнены съезды к жилым домам, укреплены обочины, отремонтированы 37 водопропускных труб, нанесены разметка.

Три улицы отремонтировали в Острове по нацпроекту

Фото пресс-службы администрации Псковской области
На улице Рымара восстановили около 200 метров дорожного покрытия. Здесь также выполнено устройство выравнивающего и верхнего слоев из асфальтобетона, асфальтирование пешеходных дорожек и тротуаров, замена бортового камня, ремонт съездов.

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