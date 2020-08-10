Более тысячи школьников посетят Псковскую область по программе «Творческие люди»

В этом году достопримечательности Псковской области в рамках программы «Творческие люди» посетят 1 тыс. 155 детей. Об этом сообщила директор туркомпании «Континент» Светлана Баранова в эфире проекта ПАИ-livе 10 августа.

Она напомнила, что в программе «Творческие люди», который реализуется в рамках нацпроекта «Культура», Псковская область участвует уже в четвёртый раз. По ней проводятся поездки для творческих детских коллективов по регионам страны. В 2016, 2018 и 2019 годах дети посещали Пушкинский заповедник и Новгород.

В этом году для школьников разработан двухдневный маршрут с посещением Пскова, Изборска и Печор.

Первые туристические поездки состоятся уже в августе. В них будут участвовать дети из Псковской области, всего — 484 ребёнка. «Детям из Локнянского и Куньинского районов так же далеко до Пскова, как до Москвы», - заметила Светлана Баранова.