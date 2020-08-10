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Культура / Наследие

Более тысячи школьников посетят Псковскую область по программе «Творческие люди»

10 августа 2020 года, 17:58

В этом году достопримечательности Псковской области в рамках программы «Творческие люди» посетят 1 тыс. 155 детей. Об этом сообщила директор туркомпании «Континент» Светлана Баранова в эфире проекта ПАИ-livе 10 августа.

Более тысячи школьников посетят Псковскую область по программе «Творческие люди»

Фото Елены Лешкиной

Она напомнила, что в программе «Творческие люди», который реализуется в рамках нацпроекта «Культура», Псковская область участвует уже в четвёртый раз. По ней проводятся поездки для творческих детских коллективов по регионам страны. В 2016, 2018 и 2019 годах дети посещали Пушкинский заповедник и Новгород.

В этом году для школьников разработан двухдневный маршрут с посещением Пскова, Изборска и Печор.

Первые туристические поездки состоятся уже в августе. В них будут участвовать дети из Псковской области, всего — 484 ребёнка. «Детям из Локнянского и Куньинского районов так же далеко до Пскова, как до Москвы», - заметила Светлана Баранова.

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