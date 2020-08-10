70 лесных пожаров зафиксировали в Псковской области в этом году

С начала пожароопасного периода в Псковской области зафиксировали 70 лесных пожаров, 3 из которых произошли на землях Министерства обороны, 67 — Противопожарного центра региона. Такие данные озвучил руководитель Центра Олег Черней в эфире ПАИ-livе 10 августа.

Средняя площадь возгорания составила 1,19 га, всего огонь прошёл 78,9 гектаров, средняя площадь — 1,19 гектаров.

По словам Олега Чернея, на данный момент практически во всех лесах региона установился третий класс пожарной опасности. «Это очень прилично, опасная ситуация», - прокомментировал он.

Также гость эфира заявил, что в 99% случаев причиной лесных пожаров в Псковской области является хозяйственная деятельность людей или вина отдыхающих. «Псковская область – это такая территория, для которой не характерно то, что мы видим в Якутии, Сибири, на Дальнем Востоке. У нас явление «сухой грозы» было в последний раз 12 лет назад, когда было возгорание от удара молнии без отсутствия дождя»», - подчеркнул Олег Черней.