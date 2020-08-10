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Транспорт / Инфраструктура

12 августа в Пскове закроют для транспорта часть улицы Некрасова

10 августа 2020 года, 17:35

Часть улицы Некрасова в Пскове закроют для транспорта 12 августа с 12:00 до 15:00. Перекрыт будет участок между Комсомольским и Музейным переулками, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета.

Ограничение движения связано с проведением работ по реконструкции памятника федерального значения «Поганкины палаты».

В качестве объезда определены Комсомольский переулок, улица Свердлова при движении от Октябрьского проспекта и улица Советская при движении в направлении Октябрьского проспекта.

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