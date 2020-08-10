Опубликован том книги «Солдаты Победы» о бойцах из Дновского района

Вышел в свет новый, шестой по счёту, том историко-документальной книги «Солдаты Победы». Он рассказывает об участниках Великой Отечественной войны из Дновского района, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Первая статья в издании - «Не властны над подвигами годы», в которой содержатся обобщенные сведения о вкладе дновцев в дело достижения Великой Победы.

Центральный раздел книги «Они сражались за Родину». В него вошли материалы о фронтовиках, партизанах и подпольщиках — уроженцах и жителях Дновского района, всего — 1 тыс. 55 человек. Около 500 статей проиллюстрированы фотографиями ветеранов из личных и государственных архивов.

В разделе «На той войне…» содержится доклад о боевом пути 10-й Ленинградской партизанской бригады, действовавшей в Дновском районе. Он публикуется впервые. Также в него включены воспоминания фронтовиков и партизан.

Книгу получат родных ветеранов, данные о которых содержаться в издании. Также экземпляры тома переданы в библиотеки области и главные книгохранилища страны, а также в Центральный музей Великой Отечественной войны на Поклонной горе, в Центральный музей Вооруженных Сил РФ, а также поступит в библиотеки области, в архивные учреждения, ветеранские организации.

В целом в шести томах книги рассказывается о 6 тыс. 200 жителях Псковской области.