Холодный фронт надвигается на Псковскую область

На Псковскую область надвигается холодный фронт. Об этом сообщила руководитель Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова ГТРК «Псков».

В ближайшие 3-4 дня в регионе дневные температуры воздуха опустятся с нынешних 26 градусов до 20. Ночами прогнозируется до 6 — 11 градусов. Возможно усиление ветра до шквалистого.

К середине месяца в регионе снова потеплеет до 24 градусов днём и 13 ночью.