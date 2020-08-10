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Общество / Экология

Холодный фронт надвигается на Псковскую область

10 августа 2020 года, 16:33

На Псковскую область надвигается холодный фронт. Об этом сообщила руководитель Псковского областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Тала Нещадимова ГТРК «Псков».

Холодный фронт надвигается на Псковскую область

Фото Дарьи Хватковой

В ближайшие 3-4 дня в регионе дневные температуры воздуха опустятся с нынешних 26 градусов до 20. Ночами прогнозируется до 6 — 11 градусов. Возможно усиление ветра до шквалистого.

К середине месяца в регионе снова потеплеет до 24 градусов днём и 13 ночью. 

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