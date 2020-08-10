На 7 лет отправился в колонию опочанин за поджог и попытку убийства из ревности

К 7 годам лишения свободы приговорил суд жителя Опочецкого района, который совершил несколько преступлений на почве ревности. Отбывать наказание ему предстоит в колонии строгого режима, сообщили «Псковской правде» в прокуратуре Опочецкого района.

В суде было установлено, что жертвой опочанина стал новый возлюбленный его бывшей сожительницы. На почве ревности в конце октября прошлого года осуждённый облил принадлежавший «сопернику» автомобиль ВАЗ-21099 бензином и поджёг его. Машина в результате была уничтожена.

В конце ноября опочанин решился на убийство. Он зарядил гладкоствольное огнестрельное оружие 28 калибра патроном с дробью и отправился к дому «соперника». Он дождался, когда мужчина выйдет на улицу, и выстрелил в спину.

В отношении опочанина были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 167 УК РФ (поджог) и части 3 статьи 30 — части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство).