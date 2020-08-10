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Спорт / Соревнования

Сразу две награды завоевали псковские гребцы в заезде четвёрок на Московской регате

10 августа 2020 года, 15:01

«Золото» и «серебро» завоевали псковские гребцы в заезде четвёрок на 59-й Большой Московской регате. Экипаж с участием псковича Павла Сорина на 4 секунды обогнал коллектив другого представителя Пскова — Александра Матвеева, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации Псковской области.

Сразу две награды завоевали псковские гребцы в заезде четвёрок на Московской регате

Фото с сайта pskov.ru.

Александр Матвеев стал обладателем ещё одной серебряной награды по итогам заезда двоек, в котором он выступал в паре с петербуржцем Никитой Еськиным из Санкт-Петербурга.

Ещё два представителя Псковской области Евгений Спицын и Илья Ковтун наград не завоевали.

Все четыре спортсмена — воспитанники регионального Центра спортивной подготовки: Павла Сорина и Александра Матвеева тренирует Сергей Матвеев, Евгения Спицына и Илью Ковтуна - Алексей Простак.

По итогам регаты Александр Матвеев отобрался на Первенство Европы в Польше. Также псковские гребцы будут участвовать в Чемпионате России в Казани, где будут разыгрываться путевки на континентальное первенство в Германию.

Большая Московская регата состоялась в минувшие выходные на столичном гребном канале «Крылацкое». Она прошла под девизом «Вода. Движение. Жизнь» и собрала более 500 участников из 4 стран. 

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