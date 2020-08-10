Гость оставил невельчанина без автомобиля

Автомобиль ВАЗ-2106 похитили у 53-летнего жителя деревни Спасс-Балаздынь Невельского района.

С заявление о пропаже машины мужчина обратился вечером 8 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области. Пострадавший рассказал, что днём к нему приходил знакомый — житель Невеля. После его ухода хозяин не обнаружил ключей от ВАЗа и самого автомобиля.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полиция обнаружила автомобиль и 34-летнего угонщика. Оказалось, что ранее он уже был судим. Машину изъяли. Проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.