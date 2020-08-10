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Общество / Семья

Площадку по сказке «По щучьему веленью» установили в Детском парке Пскова

10 августа 2020 года, 12:43

В Детском парке Пскова установили новую детскую площадку, созданную по мотивам сказки «По щучьему веленью». Её торжественное открытие состоится 10 августа, сообщает на странице детской игровой комнаты «Бабушкины сказки» в социальной сети «ВКонтакте».

Площадку по сказке «По щучьему веленью» установили в Детском парке Пскова

Фото со страницы детской игровой комнаты «Бабушкины сказки» в соцсети «ВКонтакте»

Инициатором создания детского комплекса был Детский центр народной культуры и русских традиций «Бабушкины сказки», идею поддержали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Елена Полонская. Детский центр самостоятельно изготовил и установил все игровые элементы.

Площадку по сказке «По щучьему веленью» установили в Детском парке Пскова

Фото со страницы детской игровой комнаты «Бабушкины сказки» в соцсети «ВКонтакте»

«В Детском парке города Пскова отсутствует площадка для детей самого маленького возраста, поэтому и возникла идея создать что-то новое и неповторимое для нашего города, вот почему за основу площадки взяли русскую народную сказку «По щучьему веленью», - отметили создатели.

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