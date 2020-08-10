Площадку по сказке «По щучьему веленью» установили в Детском парке Пскова

В Детском парке Пскова установили новую детскую площадку, созданную по мотивам сказки «По щучьему веленью». Её торжественное открытие состоится 10 августа, сообщает на странице детской игровой комнаты «Бабушкины сказки» в социальной сети «ВКонтакте».
Фото со страницы детской игровой комнаты «Бабушкины сказки» в соцсети «ВКонтакте»
Инициатором создания детского комплекса был Детский центр народной культуры и русских традиций «Бабушкины сказки», идею поддержали губернатор Псковской области Михаил Ведерников и глава Пскова Елена Полонская. Детский центр самостоятельно изготовил и установил все игровые элементы.
Фото со страницы детской игровой комнаты «Бабушкины сказки» в соцсети «ВКонтакте»
«В Детском парке города Пскова отсутствует площадка для детей самого маленького возраста, поэтому и возникла идея создать что-то новое и неповторимое для нашего города, вот почему за основу площадки взяли русскую народную сказку «По щучьему веленью», - отметили создатели.