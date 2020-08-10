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Общество / Здоровье

Ещё 21 человек заболел коронавирусом в Псковской области

10 августа 2020 года, 11:46

Ещё 21 человек заболел коронавирусом в Псковской области. Таким образом, общее число заражённых достигло 3 тыс. 982, сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе.

Ещё 21 человек заболел коронавирусом в Псковской области

За сутки 9 августа 10 новых случаев коронавируса подтвердились в Псковском районе (всего 334), 7 — в Пскове (всего 1 тыс. 240), два — в Островском районе (всего 284). Ещё по одному заражённому выявили в Великих Луках (всего 788) и Пустошкинском районе (всего 22).

За 9 августа статистика по выздоровевшим не изменилась, из, по-прежнему, 2 тыс. 850. Умерли 57 человек.

Тестирований на коронавирус в Псковской области провели уже 69 тыс. 496.

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