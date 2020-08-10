Самые важные события июля в Псковской области определили эксперты

Эксперты назвали самые важные события июля в Псковской области. Рейтинг 10 августа опубликовало Псковское агентство информации.

Возглавил топ запуск поезда по маршруту «Псков — Великие Луки». На второй строке оказалось голосование по поправкам в Конституцию РФ, на третьей — выборы главы Печорского района.

В пятёрке главных событий для региона также значатся ситуация вокруг оздоровительного лагеря имени космонавтов в Печорах и введение запрета на продажу спиртного в розлив в точках общественного питания, расположенных в многоквартирных домах и пристройках к ним.

При составлении рейтинга учитывается мнение экспертов - представителей общественных организаций и парламентских политических партий, депутатского корпуса муниципалитетов и области, муниципальных органов власти, журналистов, представителей научных и образовательных кругов региона. Им предлагается оценить каждое из произошедших событий по 10-балльной школе.