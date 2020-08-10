Стартовала продажа билетов на Пушкинский театральный фестиваль в Пскове

Продажа билетов на спектакли XXVII Пушкинского театрального фестиваля стартовала 10 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Билеты на разные спектакли будут поступать в продажу постепенно. Сейчас доступны они на постановку Театра кукол Республики Карелия «О рыбаке и рыбке». Режиссёр спектакля - Яна Тумина. В Пскове состоятся два показа сказки: 21 сентября в 15:00 и 20:00. «Яркое визуальное решение спектакля «О рыбаке и рыбке», несомненно, оценят зрители любого возраста», - отметили в Театрально-концертной дирекции.

Билеты на следующий спектакль станут доступны уже в ближайшие дни. При этом до 1 сентября билеты на все фестивальные постановки можно купить в кассе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина со скидкой 20%.

Пушкинский театральный фестиваль состоится с 20 по 28 сентября. При проведении всех мероприятий будут соблюдаться нормы противоэпидемиологической безопасности. Количество мест в зрительных залах будет сокращено.