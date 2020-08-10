Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Культура / Театр

Стартовала продажа билетов на Пушкинский театральный фестиваль в Пскове

10 августа 2020 года, 10:39

Продажа билетов на спектакли XXVII Пушкинского театрального фестиваля стартовала 10 августа. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Билеты на разные спектакли будут поступать в продажу постепенно. Сейчас доступны они на постановку Театра кукол Республики Карелия «О рыбаке и рыбке». Режиссёр спектакля - Яна Тумина. В Пскове состоятся два показа сказки: 21 сентября в 15:00 и 20:00. «Яркое визуальное решение спектакля «О рыбаке и рыбке», несомненно, оценят зрители любого возраста», - отметили в Театрально-концертной дирекции.

Билеты на следующий спектакль станут доступны уже в ближайшие дни. При этом до 1 сентября билеты на все фестивальные постановки можно купить в кассе Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина со скидкой 20%.

Пушкинский театральный фестиваль состоится с 20 по 28 сентября. При проведении всех мероприятий будут соблюдаться нормы противоэпидемиологической безопасности. Количество мест в зрительных залах будет сокращено.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Гость оставил невельчанина без автомобиля
Площадку по сказке «По щучьему веленью» установили в Детском парке Пскова
Ещё 21 человек заболел коронавирусом в Псковской области
Самые важные события июля в Псковской области определили эксперты
Грозы и сильный ветер прогнозируются в Псковской области 10 августа
Воркаут-площадку установили на стадионе «Электрон» в Пскове
С Днём коренных народов поздравил сето псковский губернатор
Команды семи стран прибыли на конкурс «Десантный взвод» в Псков
Дорогу к границе с Белоруссией в Себежском районе приняли без замечаний

Комментарии

Авторизация
No comments
Без драмы

Культура
7 августа 16:35

Без драмы

Псковские актеры выступают за присоединение к Александринскому театру
Руины превратились в музей

Культура
10 июля 11:01

Руины превратились в музей

Псковичей приглашают на экскурсии в башни Варлаамовского угла

Второй такой нет

Культура
9 июля 15:00

Второй такой нет

Музей истории Ледового побоища в Самолве переиздал ставшую библиографической редкостью книгу