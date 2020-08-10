Грозы и сильный ветер прогнозируются в Псковской области 10 августа

Грозы с кратковременным усилением ветра прогнозируются в Псковской области 10 августа. Предупреждение о неблагоприятном погодном явлении поступило от Псковского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Начнутся грозы с периода 10:00 — 13:00.

Также по прогнозу сегодня ожидается от 21 до 26 градусов тепла, переменная облачность, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер — северный и северо-западный 6-11 метров в секунду.