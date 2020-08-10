Воркаут-площадку установили на стадионе «Электрон» в Пскове

На стадионе «Электрон» в Пскове установили воркаут-площадку, сообщил на своей странице в Instagram губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

«Начинаем осваивать запущенную территорию стадиона «Электрон». После недавней рабочей поездки по просьбе местных спортсменов и физкультурников установили воркаут-площадку», - отметил губернатор.

По его словам, оборудование установлено, под него была забетонировано основание, уложено резиновое покрытие для безопасности.

Площадка, подчеркнул Михаил Ведерников, в свободном доступе, заниматься на ней могут все желающие. «В ближайшее время решим вопрос освещения и патрулирования территории возле «Электрона», - заключил губернатор.

Реконструкцию стадиона планируется проводить поэтапно в рамках нацпроекта «Демография». Там будут оборудованы два мини-футбольных поля с возможностью перепрофилирования в хоккейную коробку, скейт-парк, площадки для занятия волейболом, теннисом, баскетболом.