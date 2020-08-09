С Днём коренных народов поздравил сето псковский губернатор

«Сето – оптимистичные, дружелюбные, гостеприимные и вместе с тем гордые люди, которые через века бережно пронесли свою обособленность и самобытность», - написал глава региона на своей странице в Instagram. Он отметил, что каждый представитель сето является хранителем уникальной культуры, языка, обрядов и традиций.

«Радует, что сето открыты миру, приглашают гостей и туристов, развивают музей в Сигово, проводят фестивали и активно участвуют в общественной и культурной жизни региона», - подчеркнул губернатор.

Он заверил, что администрация Псковской области будет и дальше поддерживать древние традиции сето. «Наша общая обязанность – сохранение и защита вашего поистине всенародного культурного достояния, часть из которого входит в список наследия ЮНЕСКО. Желаю народу сето сил и крепкого здоровья! С Праздником!», - заключил Михаил Ведерников.