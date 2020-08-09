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Общество / Армия

Команды семи стран прибыли на конкурс «Десантный взвод» в Псков

9 августа 2020 года, 17:14

Команды семи стран прибыли в Псков для участия в конкурсе «Десантный взвод — 2020», который состоится с 23 августа по 1 сентября в проводимый в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020». К месту проведения состязаний в Псковское гвардейское десантно-штурмовое соединение прилетели сборные Китая, Королевства Камбоджа, республик Мали, Таджикистан, Конго, Намибия, Гвинейской Республики. Об этом «Псковской правде» сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

Команды семи стран прибыли на конкурс «Десантный взвод» в Псков

Фото Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

Всех прибывших десантников ждали противоэпидемические мероприятия, включающие в себя первичный медицинский осмотр и термометрию. Все участники получили маски и антисептики.

На летном поле аэродрома «Кресты» команды встретил заместитель командира псковской дивизии по воздушно-десантной подготовке гвардии полковник Роман Самохин. Гостей встретили с хлебом и солью, а военный оркестр соединения исполнил гимны всех стран команд-участниц.

Команды семи стран прибыли на конкурс «Десантный взвод» в Псков

Фото Департамента информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ

10 августа сборные приступят к непосредственной подготовке конкурса. Всего в «Десантном взводе-2020» будут участвовать более 250 военнослужащих из 15 стран.

 

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