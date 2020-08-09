Дорогу к границе с Белоруссией в Себежском районе приняли без замечаний

Участок дороги Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией в Себежском районе комиссия приняла без замечаний. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Участок дороги Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией в Себежском районе комиссия приняла без замечаний. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.
Он отметил, что ремонт шёл в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В порядок в общей сложности привели 3,7 километра дороги.
«Помимо замены асфальта, подрядчик укрепил обочины, отремонтировал автобусные остановки, нанёс дорожную разметку. Дорога соответствует всем нормативам», - подчеркнул губернатор.