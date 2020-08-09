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Транспорт / Инфраструктура

Дорогу к границе с Белоруссией в Себежском районе приняли без замечаний

9 августа 2020 года, 13:11

Участок дороги Опочка – Дубровка – граница с Белоруссией в  Себежском районе комиссия приняла без замечаний. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Дорогу к границе с Белоруссией в Себежском районе приняли без замечаний

Фото из Instagram губернатора

Он отметил, что ремонт шёл в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В порядок в общей сложности привели 3,7 километра дороги.

«Помимо замены асфальта, подрядчик укрепил обочины, отремонтировал автобусные остановки, нанёс дорожную разметку. Дорога соответствует всем нормативам», - подчеркнул губернатор.

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