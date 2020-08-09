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Общество / Здоровье

Губернатор о ситуации с коронавирусом: Угроза по-прежнему актуальна для каждого

9 августа 2020 года, 12:50

«Несмотря на значительное снижение динамики распространения заболевания, угроза по-прежнему актуальна для каждого», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Губернатор о ситуации с коронавирусом: Угроза по-прежнему актуальна для каждого

Он отметил, что за последние сутки были выявлены 33 новых случая коронавируса, при этом в очагах заболевания новых заражённых нет. Выздоровели 8 августа 15 человек.

«К сожалению, статистика пополнилась ещё двумя случаями смерти от  COVID-19. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», - подчеркнул глава региона.

Он призвал жителей Псковской области беречь себя и следовать рекомендациям Роспотребнадзора. 

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