Губернатор о ситуации с коронавирусом: Угроза по-прежнему актуальна для каждого

«Несмотря на значительное снижение динамики распространения заболевания, угроза по-прежнему актуальна для каждого», - написал губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram.

Он отметил, что за последние сутки были выявлены 33 новых случая коронавируса, при этом в очагах заболевания новых заражённых нет. Выздоровели 8 августа 15 человек.

«К сожалению, статистика пополнилась ещё двумя случаями смерти от COVID-19. Выражаю искренние соболезнования родным и близким», - подчеркнул глава региона.

Он призвал жителей Псковской области беречь себя и следовать рекомендациям Роспотребнадзора.