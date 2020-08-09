За непростую работу и любовь к своему делу поблагодарил строителей Михаил Ведерников

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником и поблагодарил их за непростую работу и любовь к своему делу.

«Трудами строителей в Псковской области реализуются многие региональные и федеральные проекты. Ваш опыт и мастерство делают жизнь всех жителей региона качественнее и лучше. Вашими усилиями возводятся школы, детские сады, жилые комплексы, объекты сфер здравоохранения, спорта, экономики», - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что работники отрасли строят будущее городов и посёлков. «Ваш труд достоин искреннего уважения», - заявил Михаил Ведерников.