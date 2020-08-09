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Недвижимость / Строительство

За непростую работу и любовь к своему делу поблагодарил строителей Михаил Ведерников

9 августа 2020 года, 12:36

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил с работников и ветеранов строительной отрасли с профессиональным праздником и поблагодарил их за непростую работу и любовь к своему делу.

За непростую работу и любовь к своему делу поблагодарил строителей Михаил Ведерников

«Трудами строителей в  Псковской области реализуются многие региональные и федеральные проекты. Ваш опыт и мастерство делают жизнь всех жителей региона  качественнее и лучше. Вашими усилиями возводятся школы, детские сады, жилые комплексы, объекты сфер здравоохранения, спорта, экономики», - написал глава региона на своей странице в Instagram.

Он подчеркнул, что работники отрасли строят будущее городов и посёлков. «Ваш труд достоин искреннего уважения», - заявил Михаил Ведерников.

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