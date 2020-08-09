С профессиональным праздником поздравил Александр Котов псковских строителей

Спикер Псковского областного Собрания Александр Котов поздравил с профессиональным праздником работников строительной отрасли региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«Строительный комплекс, без преувеличения, можно назвать базовой отраслью экономики региона», - заявил Александр Котов. По его словам, с работой строителей связано возведение любого нового объекта, реконструкция исторических зданий, выполнение ремонтных работ, реализация инфраструктурных проектов, благоустройство территорий. Председатель Собрания подчеркнул, что от стабильной работы строительного комплекса, который включает в себя множество смежных профессий, зависит ситуация на жилищном рынке и в сфере занятости.

«Профессия строителя на сегодня является одной из самых востребованных в Псковской области. Регион возводит социальные, спортивные, транспортные и промышленные объекты. Достаточно высокими темпами ведётся жилищное строительство, и это направление имеет перспективы развития – президент поставил амбициозную задачу в обозримые сроки кардинально решить жилищный вопрос», - заявил Александр Котов.

Он пожелал псковским строителям успехов в созидательном труде, профессиональных достижений, крепкого здоровья, семейного благополучия.