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Происшествия

В Псковской области поймали водителей, которые сели пьяными за руль повторно

8 августа 2020 года, 18:08

Полицейские установили нетрезвых водителей, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Теперь им грозит уголовная ответственность.

Так, 5 августа около 23 часов 20 минут у дома 8 по улице Мебельной в Порхове полицейские остановили автомобиль марки «Митсубиси Лансер», за рулем которого находился мужчина, 1987 года рождения, житель города Санкт - Петербурга. В ходе проверки, установлено, что гражданин управлял транспортным средством, находясь в состоянии алкогольного опьянения.

А 6 августа в днем в деревне Кошельки Печорского района инспекторы ГИБДД остановили нетрезвого водителя скутера «Скутаретто» - 45-летнего местного жителя, сообщила пресс-служба УМВД России по Псковской области. 



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