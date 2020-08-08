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Экономика

ОЭЗ «Моглино» перешла в цифровой формат взаимодействия с резидентами

8 августа 2020 года, 13:14

Для общения с зарубежными партнёрами ОЭЗ «Моглино» перешла в цифровой формат взаимодействия с резидентами пишет Псковское агентство информации со ссылкой на и. о. генерального директора ОЭЗ «Моглино» Наталью Юшко.

«Принимая во внимание значимость партнёрства и информационного сопровождения резидентов в режиме онлайн, проведения вебинаров и видеоконференций, «Моглино» развивает услуги в области цифрового маркетинга и отраслевых исследований», – цитирует информагентство Наталью Юшко.

Руководитель особой экономической зоны пояснила, что экспертные советы с новыми инвесторами теперь проходят в режиме ВКС. «Пандемия внесла ряд корректировок, под которые пришлось адаптироваться», – добавила она.

«В целом проекты реализуются по планам, намеченным до периода пандемии, все инвесторы реализуют свои проекты с позитивной динамикой», – говорит Наталья Юшко.


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