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Происшествия

Полицейские ищут пожилого мужчину с потерей памяти

8 августа 2020 года, 10:36

Полиция ищет Антонова Владимира Васильевича, 1942 года рождения.

 6 апреля 2019 года Антонов ушел из дома по месту жительства в селе Середка Псковского района. Мужчина страдает потерей памяти, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Пропавшего видели его недалеко от Середки в окрестностях деревень Полибино и Мельницы Псковского района.

Приметы: на вид 70 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавого телосложения, сутулится, волосы седые.

Был одет: длинный черный плащ, темно-синие брюки, ботинки или кроссовки.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Антонова Владимира Васильевича, просят обратиться в ОМВД России по Псковскому району по адресу: Псковский район, деревня Уграда, 19.

Контактные телефоны: 8(8112) 676-844, 676-872 или 02.


Полицейские ищут пожилого мужчину с потерей памяти
Фото УМВД
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