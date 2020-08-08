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Общество

Псковские общественники проверили детские площадки

8 августа 2020 года, 10:17

Псковские общественники приняли участие во всероссийской акции «Безопасность детства». Вместе с представителями общественной организации «Совет отцов» и «Молодежки ОНФ» они провели рейд по детским игровым площадкам в областном центре, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.  Общественники обследовали на безопасность  детские площадки, установленные в районах Завеличье, «Лисьи горки», на улице Металлистов.  Особое внимание уделялось состоянию игрового и спортивного оборудования, наличию коррозии металлических элементов и повреждению деревянных конструкций.

«Мы призываем всех неравнодушных псковичей принять активное участие в выявлении и устранении дефектов на игровых комплексах. Совместными усилиями мы сможем поддерживать хорошее состояние детских игровых площадок», - обратился с призывом общественник Саид Дукаев.

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