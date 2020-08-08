Российские художники приехали в Псково-Печорский монастырь на этюды

В Печорах стартовал III этап проекта «Передвижная академия искусств».

В рамках проекта лучшие студенты Российской академии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова, Санкт-Петербургского государственного академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина и Всероссийского государственного института кинематографии имени С. А. Герасимова работают под руководством педагога Ильи Лысенкова. над этюдами на территории Псково-Печерского монастыря.

«Передвижная академия искусств» успешно развивается с 2002 года. Проект направлен на поддержку творческой молодёжи, всестороннее развитие личности, раскрытие её творческого потенциала.

