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Спорт / Арена

Новые тренажёры появились на воркаут-площадке на улице Шуйского в Пскове

7 августа 2020 года, 22:17

На спортивной площадке на улице Воеводы Шуйского в Пскове установили новые тренажёры: турник, шведскую стенку, брусья и боксёрскую грушу, ранее появился антивандальный стол для настольного тенниса. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в Instagram. Он выразил надежду, что груша никуда не денется, «но, видеонаблюдение, на всякий случай установили».

Новые тренажёры появились на воркаут-площадке на улице Шуйского в Пскове

Фото из Instagram губернатора

По словам губернатора, на следующей неделе дополнительно привезут гантели, гири, теннисные ракетки и футбольные мячи. Чтобы ими воспользоваться, нужно обратиться к администратору гребной базы «Ника» и оставить в залог документ – паспорт или водительские права.

Михаил Ведерников отметил, что воркаут-площадка на улице Воеводы Шуйского для многих жителей города уже стала излюбленным местом для занятий спортом. «Занимайтесь физкультурой и спортом. Всем сил и крепкого здоровья!» - заключил губернатор.   

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