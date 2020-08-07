К 1 сентября откроют круговое движение на развязке улиц Поземского и Труда в Пскове

К 1 сентября будет открыто круговое движение на транспортной развязке улиц Леона Поземского и Труда в Пскове. Об этом шла речь в ходе выезда на объект вице-губернатора Псковской области Василия Осипова 7 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.



Заместитель губернатора оценил ход ремонтных работ и благоустройства скверов Народовластия и Строителей. Особое внимание он обратил на транспортную развязку на пересечении улиц Леона Поземского и Труда, устройство инженерных сетей, дорожного полотна и тротуаров на участке от Троицкого моста до улицы Набат. Представитель генерального подрядчика заверил, что работы идут по графику. Уже проведены водопровод, хозяйственно-бытовая и ливневая канализации, уложены тротуары, за исключением мест, где это технически не позволяют сделать другие незавершенные работы.



При этом небольшое отставание от графика имеется при проведении работ на улицах Набат и Герцена. Подрядчик объяснил это проведением археологических исследований. На следующей неделе он пообещал приступить к устройству ливневой канализации на улицах Набат и Герцена, которое также будет идти под наблюдением археологов. Кроме того, подрядчик сообщил, что на участке от Троицкого моста до улицы Волкова уже уложен выравнивающий слой асфальта, обустроены два островка безопасности. На улице Набат в выходные будут класть нижний слой покрытия.