К 1 сентября откроют круговое движение на развязке улиц Поземского и Труда в Пскове

К 1 сентября будет открыто круговое движение на транспортной развязке улиц Леона Поземского и Труда в Пскове. Об этом шла речь в ходе выезда на объект вице-губернатора Псковской области Василия Осипова 7 августа, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
Заместитель губернатора оценил ход ремонтных работ и благоустройства скверов Народовластия и Строителей. Особое внимание он обратил на транспортную развязку на пересечении улиц Леона Поземского и Труда, устройство инженерных сетей, дорожного полотна и тротуаров на участке от Троицкого моста до улицы Набат.
Представитель генерального подрядчика заверил, что работы идут по графику. Уже проведены водопровод, хозяйственно-бытовая и ливневая канализации, уложены тротуары, за исключением мест, где это технически не позволяют сделать другие незавершенные работы.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
При этом небольшое отставание от графика имеется при проведении работ на улицах Набат и Герцена. Подрядчик объяснил это проведением археологических исследований. На следующей неделе он пообещал приступить к устройству ливневой канализации на улицах Набат и Герцена, которое также будет идти под наблюдением археологов.
Кроме того, подрядчик сообщил, что на участке от Троицкого моста до улицы Волкова уже уложен выравнивающий слой асфальта, обустроены два островка безопасности. На улице Набат в выходные будут класть нижний слой покрытия.
Фото пресс-службы администрации Псковской области
«К концу августа на всем объекте будет уложено два слоя. Кроме того, появятся два светофорных объекта: на улице Герцена и на островке безопасности на Леона Поземского. Это позволит к 1 сентября открыть полноценное движение по участку, в том числе на круговом движении», — заявил подрядчик. По его словам, сроки открытия движения на улицах Герцена и Набат можно будет обозначить после завершения работы археологов.
Василий Осипов уточнил, будет ли реконструкция улиц завершена в этом году. Подрядчик пообещал, что работы выполнят в соответствии с графиком.
Реконструкция улицы Леона Поземского и прилегающих к ней идёт в рамках туристско-рекреационного кластера «Псковский». Проект предполагает перенос потока транспорта, что позволит открыть беспрепятственный доступ населения и гостей города к церкви Козьмы и Дамиана с Примостья. Работы рассчитаны на два года, на них выделены в сумме более 350 миллионов рублей, большая часть — средства федерального бюджета.