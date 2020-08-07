Принять участие в конкурсе «Лидер 21-го века» приглашают псковичей

Руководителей детских и молодежных общественных объединений Псковской области приглашают принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса «Лидер 21-го века».

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, конкурс проводится по нескольким номинациям: «Лидер молодежного общественного объединения от 24 до 30 лет», «Руководитель детского/молодежного общественного объединения от 18 до 23 лет», «Руководитель детского/молодежного общественного объединения от 24 до 30 лет», «Лидер детского/ молодежного общественного объединения от 14 до 15 лет», «Лидер детского/ молодежного общественного объединения от 16 до 17 лет», «Лидер молодежного общественного объединения от 18 до 23 лет».

Регистрация участников идёт в автоматизированной информационной системы «Молодежь России» до 9 августа. Тем, кто решит участвовать в конкурсе, необходимо снять видеоролик-рассуждение продолжительностью до 1,5 минут и опубликовать его в социальной сети «ВКонтакте», подготовить презентацию до 7-ми слайдов с рассказом о себе и личном вкладе в деятельность детского или молодежного общественного объединения. Эти материалы с указанием в теле письма фамилии, имени, отчества и номинации нужно направить на адрес электронной почты: di.ziyazov@pskov.ru.

Более подробную информацию можно получить по телефону 8 (8112) 299–527 или в группе «Молодежь Псковской области» в социальной сети «Вконтакте».