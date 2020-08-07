До 15 августа продлены ограничительные меры из-за коронавируса в Псковской области

Основные ограничительные мероприятия, которые были введены в Псковской области из-за коронавируса, продлены до 15 августа. Такие изменения губернатор Михаил Ведерников внёс в Указ о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации области.

Таким образом, в регионе запрещены массовые мероприятия, закрыты для посетителей ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комплексы, аттракционы, досуговые учреждения, бассейны, аквапарки.

Жители должны по-прежнему соблюдать социальную дистанцию, носить маски, а в некоторых случаях и перчатки.

Владельцы торгово-развлекательных центров, ресторанов, кафе, столовых должны соблюдать санитарно-противоэпидемические мероприятия. Такие требования предъявляются и к организациям розничной торговли, а также тем, кто оказывает услуги населению.

Послабление введено для тех, кто прибыл из-за границы: им нужно соблюдать постановление Главного государственного санитарного врача РФ, а требование незамедлительно сообщать о своем прибытии в страну, предоставлять данные о поездке и контактную информацию о себе, отменено.