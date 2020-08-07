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Культура / Наследие

Завершён первый этап ремонта Дома культуры на острове Залита

7 августа 2020 года, 18:12

Завершён первый этап ремонта Дома культуры на острове Залита в Псковском озере. Там обновили кровлю, поставили окна и двери, сделали проект внутренних инженерных коммуникаций. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников на своей странице в  Instagram.

Завершён первый этап ремонта Дома культуры на острове Залита

Фото из Instagram губернатора

Он напомнил, что с просьбой о проведении ремонта в 2019 году обратились местные жители, созданный на острове ТОС рассчитывает активно использовать здание.

«ДК находился в крайне запущенном состоянии и давно не использовался по назначению. Пустые окна, отсутствие дверей, дыры в стенах, – здесь царило полное запустение. По нашей просьбе руководство Альфа-Банка выделило 3 млн рублей на первоочередные работы», - рассказал Михаил Ведерников.

По его словам, в целом на ремонт Дома культуры необходимы 11-12 млн рублей. «По мере поступления средств продолжим ремонт объекта, чтобы он снова стал местом притяжения для местных жителей. Благодарю всех, кто принимает участие в этой работе», - заключил глава региона.  

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