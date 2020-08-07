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Общество / Коммуналка

Ускорить замену оборудования в котельной в Печорском районе поручил вице-губернатор

7 августа 2020 года, 17:08

Заместитель губернатора Псковской области Василий Осипов поручил ускорить выполнение всех процедур и приступить к строительно-монтажным работам в котельной в деревне Ротово Печорского района, где требуется замена топливного котла. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Василий Осипов месте с главой Печорского района Сергеем Тарасиком и директором Печорских тепловых сетей Николаем Козловым посетил котельную в Ротове. Здание построено в 1995 году, в нем располагается установка на газовом топливе мощностью 1,892 Гккал. Котельная отапливает жилой фонд деревни, в которой насчитывается 470 жителей. Нынешнее состояние оборудования не позволяет осуществлять теплоснабжение в штатном режиме.

Василий Осипов отметил, что на замену топливного котла из областного бюджета выделены порядка 1,2 млн рублей. Он поручил администрации района ускорить работу, чтобы качественно и своевременно подготовиться к отопительному сезону.

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