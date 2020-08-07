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Происшествия / Преступление

Восемь молдован лестными дорогами пытались проникнуть в Псковскую область

7 августа 2020 года, 16:01

Восемь граждан Молдовы задержали у деревни Клинково Себежского района сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области. Они пытались проникнуть в Россию по лесным и проселочным дорогам в обход мест несения службы пограничников, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе погрануправления.

Задержанные признали, что были в курсе о действующих ограничительных мерах в связи с коронавирусом, о порядке и правилах пересечения госграницы РФ для граждан Молдовы. Также они рассказали, что планировали попасть в Россию, чтобы работать трудовой на строительных и иных объектах московского региона и Ленинградской области.

За совершенное правонарушение иностранцы привлечены к административной ответственности по части 1 статьи 18.1 КоАП РФ. Им назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 14 тыс. рублей.

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