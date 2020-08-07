Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия

Два велосипеда были похищены из подъезда дома по улице Некрасова в Пскове

7 августа 2020 года, 15:26

В Пскове участились случаи хищения двухколесного транспорта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Так, 6 августа в полицию с заявлением о краже обратились 43-летний пскович  и 32-летняя женщина. Они сообщили о том, что из подъезда их жилого дома по улице Некрасова исчезли два велосипеда. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 «Кража» УК РФ.

В связи с этим полиция напоминает жителям области о мерах по предупреждению краж двухколесных транспортных средств:

- Не оставляйте велосипеды без присмотра.

- Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком).

-Не стоит оставлять его на улице, в коридоре дома, на лестничных площадках.

- Если вы оставляете велосипед на улице или во дворе – то не полагайтесь только на сознательность прохожих. Люди, как правило, мало смотрят по сторонам.

- Если ваш велосипед похитили, запомните точное время и адрес места, где украли велосипед, позвоните в полицию и сообщите о произошедшем. Подробно опишите велосипед и  приметы возможных подозреваемых.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичи могут предварительно записаться к специалистам-онкологам
Больше 40 ТОСов принимает участие во втором региональном конкурсе проектов местных инициатив
Оформить ИНН теперь можно в многофункциональном центре
Псковичи принимают участие в молодежном форуме «Ладога»
Квартира на Алтаева загорелась из-за неисправной зарядки телефона
Число вылечившихся от коронавируса в Псковской области превысило 2 тыс. 800
Даже дорогие номера раскуплены на турбазах Псковской области
С 7 августа между Псковом и Сухумом снова будет курсировать поезд
Пьяный житель Брянской области устроил ДТП ночью в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района