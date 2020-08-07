Два велосипеда были похищены из подъезда дома по улице Некрасова в Пскове

В Пскове участились случаи хищения двухколесного транспорта, сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Так, 6 августа в полицию с заявлением о краже обратились 43-летний пскович и 32-летняя женщина. Они сообщили о том, что из подъезда их жилого дома по улице Некрасова исчезли два велосипеда. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье 158 «Кража» УК РФ.

В связи с этим полиция напоминает жителям области о мерах по предупреждению краж двухколесных транспортных средств:

- Не оставляйте велосипеды без присмотра.

- Используйте имеющиеся в продаже средства защиты от угона (велозамок, трос или цепочку с замком).

-Не стоит оставлять его на улице, в коридоре дома, на лестничных площадках.

- Если вы оставляете велосипед на улице или во дворе – то не полагайтесь только на сознательность прохожих. Люди, как правило, мало смотрят по сторонам.

- Если ваш велосипед похитили, запомните точное время и адрес места, где украли велосипед, позвоните в полицию и сообщите о произошедшем. Подробно опишите велосипед и приметы возможных подозреваемых.

