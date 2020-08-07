Псковичи могут предварительно записаться к специалистам-онкологам

В Псковской городской поликлинике открылась предварительная запись к онкологам. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципального образования «Город Псков», заранее записаться к специалистам могут пациенты, прикрепленные к ГБУЗ «Псковская городская поликлиника».

Врачи онкологи ведут прием пациентов в подразделениях поликлиник по следующим адресам:

В филиале поликлиники №2, по ул. Киселева, д. 8 тел. 29-83-60;

В поликлинике №3, по ул. Индустриальная, д.8 тел. 53-62-14, 53-33-88.

Запись на прием к врачам онкологам осуществляется по следующим телефонам:

Поликлиника №1, ул. Кузнецкая, д.19, тел. 66-53-54, 66-53-57;

В филиале поликлиники №2, по ул. Киселева, д. 8 тел. 29-83-60;

Поликлиника №2 по адресу: ул. Коммунальная, д.23 тел. 56-33-66;

Поликлиника №3 по адресу: ул. Индустриальная, д.8 тел. 53-62-14, 53-33-88.

Прием пациентов проводится по предварительной электронной записи на определенное время, с учетом разделения потоков пациентов. Посетители должны соблюдать социальную дистанцию, находиться в поликлинике строго в средствах индивидуальной защиты (маски, перчатки). Прием возможен при условии нормальной температуры тела после бесконтактной термометрии.

Телефон приёмной главного врача ГБУЗ «Псковская городская поликлиника» 53-49-42.