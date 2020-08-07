Больше 40 ТОСов принимает участие во втором региональном конкурсе проектов местных инициатив

Прием заявок на второй региональный конкурс проектов, разработанных представителями территориальных общественных самоуправлений региона, завершился в Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, для участия в конкурсе было представлено 46 заявок-проектов.

Заявки поступили от 41 ТОСа в 24 поселениях Великолукского, Дедовичского, Дновского, Красногородского, Невельского, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Порховского, Пыталовского, Себежского, Струго-Красненского, Усвятского районов, а также Псковского городского округа.

Основные направления проектов: установка детских и спортивных площадок, благоустройство придомовой территории, благоустройство парков и парковых зон, зон отдыха, установка мусорных площадок. В настоящее время члены конкурсной комиссии проводят оценку поступивших заявок.

Напомним, ранее в Псковской области состоялся первый этап конкурса. Тогда на гранты было направлено 10 млн рублей, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. Победителями стали 57 проектов, которые получат финансирование на их реализацию.