Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Больше 40 ТОСов принимает участие во втором региональном конкурсе проектов местных инициатив

7 августа 2020 года, 14:31

Прием заявок на второй региональный конкурс проектов, разработанных представителями территориальных общественных самоуправлений региона, завершился в Псковской области. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, для участия в конкурсе было представлено 46 заявок-проектов.

Заявки поступили от 41 ТОСа в 24 поселениях Великолукского, Дедовичского, Дновского, Красногородского, Невельского, Опочецкого, Островского, Палкинского, Печорского, Порховского, Пыталовского, Себежского, Струго-Красненского, Усвятского районов, а также Псковского городского округа.

Основные направления проектов: установка детских и спортивных площадок, благоустройство придомовой территории, благоустройство парков и парковых зон, зон отдыха, установка мусорных площадок. В настоящее время члены конкурсной комиссии проводят оценку поступивших заявок.

Напомним, ранее в Псковской области состоялся первый этап конкурса. Тогда на гранты было направлено 10 млн рублей, что почти в три раза больше, чем в прошлом году. Победителями стали 57 проектов, которые получат финансирование на их реализацию.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Два велосипеда были похищены из подъезда дома по улице Некрасова в Пскове
Псковичи могут предварительно записаться к специалистам-онкологам
Оформить ИНН теперь можно в многофункциональном центре
Псковичи принимают участие в молодежном форуме «Ладога»
Квартира на Алтаева загорелась из-за неисправной зарядки телефона
Число вылечившихся от коронавируса в Псковской области превысило 2 тыс. 800
Даже дорогие номера раскуплены на турбазах Псковской области
С 7 августа между Псковом и Сухумом снова будет курсировать поезд
Пьяный житель Брянской области устроил ДТП ночью в Пскове

Комментарии

Авторизация
No comments
Опыт пограничья

Общество
7 августа 14:52

Опыт пограничья

Студенты из Пскова и Даугавпилса приняли участие в семинаре «Молодежь и проблемы гуманитарной культуры в современном обществе»
Взрослая сказка

Общество / Знай наших!
6 августа 11:37

Взрослая сказка

Авторы вирусного ролика о Псковской области рассказали, как проходили съемки
Земля и воля

Общество
5 августа 12:54

Земля и воля

Испугавшись коронавируса, псковичи бросились покупать дачные участки