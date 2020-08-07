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Общество / Соцзащита

Оформить ИНН теперь можно в многофункциональном центре

7 августа 2020 года, 13:51

МФЦ в Псковской области расширил список предоставляемых услуг. Теперь там можно  оформить ИНН и получить налоговое уведомление, сообщает пресс-служба администрации региона. 

При обращении за первичным оформлением ИНН потребуется только паспорт. В случае утраты и оформления дубликата госпошлина составит 300 руб. Оплатить ее с помощью банковской карты можно в окне приема. В МФЦ обращают особое внимание на то, что в этом случае заявители получат электронный образец документа, заверенный по установленному образцу.

Директор МФЦ Екатерина Ершова напомнила, что ранее был совершен переход на электронный  СНИЛС. «Сначала этот вид услуг граждане восприняли с настороженностью, однако через некоторое время новый вид документа вошел в обиход. От выдачи ИНН в виде электронного образца мы ожидаем аналогичную реакцию. Надеемся, что расширение перечня услуг налоговой службы на площадке МФЦ решит вопрос с их доступностью в районных центрах», — отметила Екатерина Ершова.


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