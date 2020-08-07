Псковичи принимают участие в молодежном форуме «Ладога»

Молодежь Псковщины отправилась на межрегиональный молодежный образовательный форум Северо-Западного федерального округа «Ладога», сообщает пресс-служба областной администрации.

В составе делегации двадцать жителей региона в возрасте от 18 до 30 лет. Они — члены профсоюзных и студенческих объединений, активисты Псковского отделения Российского союза молодежи, Российского движения школьников, волонтеров Победы, добровольцы, представители молодежного движения духовенства.

Форум проходит в двенадцатый раз. С 7 по 15 августа участники Форума получат знания в области культурной, социальной, экономической деятельности, а также приобретут новые компетенции на узкотематических площадках: социальная активность, волонтеры Победы, деловые люди, молодежные сообщества, духовное пространство, профсоюзная молодежь.

Кроме образовательной программы организаторы подготовили спортивные и творческие состязания для участников.

Сквозной темой Форума станет проведение в Российской Федерации Года Памяти и Славы, а также проведение в Ленинградской области Года Победителей.