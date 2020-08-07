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Общество / Здоровье

Число вылечившихся от коронавируса в Псковской области превысило 2 тыс. 800

7 августа 2020 года, 12:13

Число вылечившихся от коронавирусом в Псковской области достигло 2 тыс. 823, сообщает официальный канал по ситуации с заболеваемостью в регионе. За последние сутки, 6 августа, выздоровели ещё 32 человека.

Новых случаев коронавируса выявили 19, основная часть из них - 7 - пришлась на Псков, где всего 1 тыс. 216 заражённых. 4 заболевших добавились в Дедовичском районе (всего 55), 3 — в Великих Луках (всего 783), 2 — в Печорском районе (всего 44), по одному в Новосокольническом (всего 78), Палкинском (всего 49) и Стругокрасненском (всего 44) районах. Всего коронавирус был подтверждён у 3 тыс. 908 человек.

55 заражённых скончались.

С начала пандемии в Псковской области провели 68 тыс. 130 тестирований на коронавирус. 

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