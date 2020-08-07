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Экономика / Туризм

Даже дорогие номера раскуплены на турбазах Псковской области

7 августа 2020 года, 11:52

На туристических базах в Псковской области нет свободных номеров даже в высоком ценовом сегменте. Об этом заявила начальник отдела координации туристской деятельности регионального комитета по туризму Елена Климова на пресс-конференции 7 августа, передаёт корреспондент «Псковской правды». Она подчеркнула, что загрузка турбаз очень высокая, но, несмотря на это, достичь показателей прошлого года не получится, поскольку из-за коронавируса были пропущены самые важные для туристической отрасли месяцы.

«Крайне тяжело пережили весну. Можно сказать, что некоторые даже не пережили», - заявила президент Ассоциации туроператоров и туриндустрии Северо-Запада «АСТУР» Гелена Самохвалова. Она отметила, что наиболее сильно пострадали перевозчики, в основном в этой нише работали индивидуальные предприниматели, которым из-за пандемии пришлось закрыть бизнес.

Что же касается цен на туристические услуги, то, как заверила Гелена Самохвалова, значительного подорожания не произошло. «Жалоб, что цены взлетели, совершенно нет. Есть небольшое повышение, но оно незначительное», - сказала она.

Директор бюро путешествий «Континент» Светлана Баранова заявила, что в Псковской области цены на туры вообще не изменились. Более того, «Континент» заявил их такими же и на следующий год.

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