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Транспорт / Инфраструктура

С 7 августа между Псковом и Сухумом снова будет курсировать поезд

7 августа 2020 года, 10:40

С 7 августа между Псковом и Сухумом снова начнёт курсировать поезд. Это будет беспересадочный вагон «Псков - Сухум — Елец» к поезду №479/480 «Санкт-Петербург — Сухум», сообщили «Псковской правде» в пресс-службе Федеральной пассажирской компании.

Рейсы из Петербурга будут по нечётным дням с 7 по 27 августа, 2 и 9 сентября, из Сухума — по нечётным дням с 9 по 29 августа, 4 и 11 сентября.

Также с 7 августа по 15 сентября в Сухум ежедневно пустили поезд из Москвы. В обратном направлении он будет ходить с 9 августа по 17 сентября.

Ранее было запущено железнодорожное сообщение между Псковом и Евпаторией

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