Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Происшествия / ДТП

В Порховском районе водителя автомобиля убили выпавшие из лесовоза брёвна

7 августа 2020 года, 09:16

В Порховском районе водителя автомобиля ЗАЗ «Шанс» убили выпавшие из лесовоза брёвна, пишет газета «Порховский вестник».

Столкновение ЗАЗа и лесовоза случилось 6 августа около 22:10 на 10-м километре трассы Порхов — Бежаницы. После ДТП лесовоз перевернулся, а брёвна упали на легковой автомобиль.

В Порховском районе водителя автомобиля убили выпавшие из лесовоза брёвна

Фото пресс-службы УМВД по Псковской области

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель ЗАЗа — 28-летний житель посёлка Дедовичи - скончался на месте, управлявший лесовозом 34-летний петербуржец не пострадал.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По данным правоохранительных органов,  водитель ЗАЗа не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в лесовоз. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Два велосипеда были похищены из подъезда дома по улице Некрасова в Пскове
Псковичи могут предварительно записаться к специалистам-онкологам
Больше 40 ТОСов принимает участие во втором региональном конкурсе проектов местных инициатив
Оформить ИНН теперь можно в многофункциональном центре
Псковичи принимают участие в молодежном форуме «Ладога»
Квартира на Алтаева загорелась из-за неисправной зарядки телефона
Число вылечившихся от коронавируса в Псковской области превысило 2 тыс. 800
Даже дорогие номера раскуплены на турбазах Псковской области
С 7 августа между Псковом и Сухумом снова будет курсировать поезд

Комментарии

Авторизация
No comments
От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

Происшествия / Правосудие
12 марта 09:18

От мошенника ушла жена, на карту которой он собирал деньги

В Стругах Красных удалось раскрыть дистанционное мошенничество, связавшее жертву из Петербурга и преступника из Калининграда
Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Происшествия / Преступление
4 марта 10:55

Самые интересные находки псковских таможенников последнего времени

Сигареты в деревянных досках и щепках, книга с автографом Булгакова, золото, деньги и «Айфоны»
Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

Происшествия
21 февраля 13:09

Десятиклассник из Печорского района избил учительницу

В интернете появилось шокирующее видео с урока в Лавровской гимназии Печорского района