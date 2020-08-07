В Порховском районе водителя автомобиля убили выпавшие из лесовоза брёвна

Столкновение ЗАЗа и лесовоза случилось 6 августа около 22:10 на 10-м километре трассы Порхов — Бежаницы. После ДТП лесовоз перевернулся, а брёвна упали на легковой автомобиль.

В Порховском районе водителя автомобиля ЗАЗ «Шанс» убили выпавшие из лесовоза брёвна, пишет газета «Порховский вестник».

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе УМВД России по Псковской области, водитель ЗАЗа — 28-летний житель посёлка Дедовичи - скончался на месте, управлявший лесовозом 34-летний петербуржец не пострадал.

Обстоятельства произошедшего выясняются. По данным правоохранительных органов, водитель ЗАЗа не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в лесовоз.