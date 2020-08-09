Наказание за вандализм планируют ужесточить в Псковской области

Власти Псковской области намерены ужесточить наказание за вандализм. «Учитывая масштаб проблемы, мы будем разрабатывать дополнительные решения вместе с правоохранительными органами», - заявил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении на своей странице в Instagram

«Учитывая колоссальные усилия, которые предпринимаются для защиты, развития культурного наследия нашей земли, эта тема абсолютно справедливо многих цепляет за живое», - сказал глава региона.

При этом он заметил, что многие молодые люди ищут выход творческой энергии, тут нужно помочь направить её в конструктивное русло. «В той же культуре граффити нет ничего плохого, эта часть современного искусства, которая находит искренний интерес по всему миру, - обратил внимание губернатор. - Поэтому мы будем поддерживать наших художников, но делать это в тех местах, где это разрешено и уместно». Он напомнил, что в регионе уже стартовал первый конкурс макетов граффити, которые будут нанесены на стены технических сооружений в Пскове.