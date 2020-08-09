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Происшествия / ЧП

Наказание за вандализм планируют ужесточить в Псковской области

9 августа 2020 года, 09:10

Власти Псковской области намерены ужесточить наказание за вандализм. «Учитывая масштаб проблемы, мы будем разрабатывать дополнительные решения вместе с правоохранительными органами», - заявил губернатор Михаил Ведерников в видеообращении на своей странице в Instagram

«Учитывая колоссальные усилия, которые предпринимаются для защиты, развития культурного наследия нашей земли, эта тема абсолютно справедливо многих цепляет за живое», - сказал глава региона.

При этом он заметил, что многие молодые люди ищут выход творческой энергии, тут нужно помочь направить её в конструктивное русло. «В той же культуре граффити нет ничего плохого, эта часть современного искусства, которая находит искренний интерес по всему миру, - обратил внимание губернатор. - Поэтому мы будем поддерживать наших художников, но делать это в тех местах, где это разрешено и уместно». Он напомнил, что в регионе уже стартовал первый конкурс макетов граффити, которые будут нанесены на стены технических сооружений в Пскове.

Наказание за вандализм планируют ужесточить в Псковской области

Одна из поступивших на конкурс работ

«При этом нужно провести предельно жёсткую границу: всё, что я сказал, не имеет никакого отношения к тем, кто пишет на стенах Кремля, ломает зубы динозаврам в Великих Луках, разбивает фонари и выкапывает деревья. Это банальная преступность при полном не уважении к окружающим, к нашей истории», - заявил Михаил Ведерников. Он отметил, что всё же подавляющее большинство жителей региона относятся к историческому наследию с уважением и трепетом, поэтому власти рассчитывают на их помощь в борьбе с вандализмом. Глава региона уверен, что варвары исчезнут тогда, когда в обществе установится к ним тотальная нетерпимость.

«Мы все любим Псковскую область, делаем всё, чтобы она развивалась, процветала, плоды своих трудов мы должны и будем защищать», - заключил Михаил Ведерников.

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